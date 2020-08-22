“العلم الأمازيغي “يتصدر” عناوين كبريات الصحف الإسبانية بعد احتفال الحدادي بلقب “أوروبا ليغ”

تصدرت صورة منير الحدادي بالعلم الأمازيغي عناوين كبريات الصحف الإسبانية بعدما اختار أن يحمله عند التتويج بلقب “أوروبا ليغ” رفقة إشبيلية الاسباني على حساب الانتر الايطالي.

وعنونت صحيفة “الاسبانيول” مقالها بـ”تعريف العلم الذي احتفل به الحدادي بعد التتويج بلقب “أوروبا ليغ” رفقة إشبيلية”، وتابعت “يضم اللون الأزرق والأخضر والأصفر، العلم يرمز إلى الهوية الأمازيغية التي تمتد من ليبيا إلى الكناري بعدما تم الاعتراف به خلال المؤتمر العالمي للأمازيغ بطريفة”.

وتابعت “اللون الأزرق يرمز إلى البحر الأبيض المتوسط، والأخضر إلى شمال إفريقيا، والأصفر للساحل”.

من جهتها عنونت يومية “إلموندو” الواسعة الانتشار مقالها بـ “التاريخ الذي يخفيه العلم الذي احتفل به الحدادي”، أما صحيفة “آس” المتخصصة فعنونت مقالها بـ “ماذا يمثل العلم الذي احتفل به منير؟” في وقت اختارت صحيفة “سبورت” عنوان “العلم الذي حمله منير أثار ضجة كبيرة”.

ونجح فريق إشبيلية، الذي يضم الثلاثي المغربي ياسين بونو، يوسف النصيري، ومنير الحدادي، في الفوز بلقب “أوروبا ليغ” بعد تغلبه في المباراة النهائية، مساء أمس الجمعة، على فريق إنتر ميلان بـ 3-2.