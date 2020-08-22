اخبار العالم

وكيل محافظة تعز يشدد على ضرورة تفعيل دور القضاء والنيابات في المحافظة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة تعز يشدد على ضرورة تفعيل دور القضاء والنيابات في المحافظة والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020

شدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، على ضرورة تفعيل دور القضاء والنيابات والمحاكم في المحافظة وتنفيذ الأحكام القضائية.

 

واكد الوكيل المخلافي، خلال تدشينه، اليوم، المنتدى القضائي الأول في المحافظة، بحضور ممثلي عن الجهات القضائية والسلطة المحلية والجهات الأمنية، حرص السلطة المحلية على تفعيل دور القضاء في المحافظة..مشيراً الى أن القضاء هو أساس ركائز الدولة المدنية وضامن للعدل والتقيد بالدستور والقانون.

Advertisements

 

وقال "إن الحفاظ على بناء الدولة المدنية ﻻ يكون الا عبر الحفاظ على النظام والقانون وتفعيل دور المؤسسة القضائية واحترامها وعمل السلطة التنفيذية تحت اشرافها".

 

من جانبه أوضح رئيس منظمة شباب بلا حدود ماجد ثابت، بأن المنتدى يهدف الى مناقشة الاحتياجات والصعوبات التي تعيق عمل الجهات القضائية وتحسين أداء القطاع القضائي في محافظة تعز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل محافظة تعز يشدد على ضرورة تفعيل دور القضاء والنيابات في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا