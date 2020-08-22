شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 أعلنت الصين ،اليوم السبت ، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع عدد الحالات في البر الرئيسي الى 84939 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة.

Advertisements واوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان لها أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج..مشيرة الى انه لليوم السادس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

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