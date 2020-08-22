الرئيس الامريكي يتهم "الدولة العميقة" بإبطاء تجارب لقاحات كورونا

السبت 22 أغسطس 2020

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أعضاء من "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء (إف.دي.إيه)، دون تقديم دليل، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات كوفيد-19 وتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.



وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر"، أن الدولة العميقة أو "أياً من كان" في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح والعلاجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت "رويترز"، الخميس، عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء قوله إنه سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأمريكية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال.

وكتب ترامب مشيراً في تغريدته إلى ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء: "من الواضح أنهم يأملون تأجيل الإجابة إلى ما بعد الثالث من نوفمبر. يجب التركيز الآن على السرعة وإنقاذ الأرواح".

وعادة ما يلجأ ترامب إلى "تويتر" لانتقاد الوكالات الاتحادية، وأحياناً ما يتهمها بأنها تقع تحت سيطرة "الدولة العميقة"، في إشارة واضحة إلى الموظفين الذين يخدمون منذ فترة طويلة، والذين يرى ترامب أنهم مصممون على تقويض برنامجه.