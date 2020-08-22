شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية: مقتل زعيم تنظيم «داعش» في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم السبت، مقتل زعيم تنظيم “داعش” في اليمن رضوان قنان المكنى “أبو الوليد العدني”.

وأعلن المسؤول الأمني أيضاً مقتل عدد من قادة التنظيم بعملية نوعية في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

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وكشف مصدر أمني عن تفاصيل العملية الأمنية النوعية التي أدت إلى مقتل زعيم “داعش” في اليمن والذي يطلق عليه “والي ولايات داعش باليمن” وعدد من قادة التنظيم في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية، أن العملية التي تحدث عنها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في الإيجاز الصحفي يوم الجمعة، سبقها جهد استخباري ومتابعة حثيثة خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في مديريتي القريشية وولد ربيع، حيث تم إطباق الحصار على ما يسمى زعيم التنظيم ولاية اليمن، لتبدأ الاشتباكات عقب رفضهم تسليم أنفسهم.

ولفت المصدر إلى أن القوة الأمنية عثرت على عدد من العبوات والأحزمة الناسفة كانت مخزنة في الوكر الذي فرت إليه قيادات التنظيم.