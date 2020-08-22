شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 611 إصابة بكورونا والأردن 44 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 596 من المُقيمين، و15 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 12191 حالةً.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة في لبنان، بأنّها أجرت 5840 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3346، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 121 بزيادة 5 وفيات في اليوم.

كما سجل الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 1576 إصابةً.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائقين أردنيين قادمين عبر الحدود، و 13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و29 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينة المفرق، مبيناً في نفس الوقت تسجيل ست حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1278 حالة شفاء.