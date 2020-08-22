قادمة من العراق.. الجيش الأمريكي يدخل 50 آلية محملة بالعتاد إلى سوريا

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية في قرية السويدية بريف الحسكة أن "قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلا مؤلفا من 50 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد".وأشارت المصادر إلى أن الرتل يضم أيضا شاحنات وصهاريج نفط وناقلات يرافقها عدد من المدرعات.

وأكدت "سانا" أن "الرتل نقل هذه المعدات إلى القواعد غير الشرعية للجيش الأمريكي في المنطقة استمرارا لخرق القوانين والمبادئ الدولية".