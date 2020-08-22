شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تطلب رسميا من الأمم المتحدة إعادة العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسلم بومبيو الإخطار لمجلس الأمن الدولي. مؤكدا أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، وأكد أن بلاده محقة في طلبها تطبيق آلية دولية للعقوبات ضد إيران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي الخميس الماضي في نيويورك إن لدى الولايات المتحدة القدرة على تنفيذ هذا التطبيق لما يسمي بإعادة العقوبات، وهدد بصورة غير مباشرة بعواقب على الدول التي تتجاهل مطلب الولايات المتحدة قائلا: «عندما انتهكت العقوبات الأمريكية عاقبنا من تجاهلها، وحين تنتهك العقوبات الدولية سنعمل كل ما بوسعنا لتطبيقها».
وأخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا - الحلفاء الثلاثة للولايات المتحدة والأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - على الفور هذه الخطوة مما يشير إلى أن هناك معركة شاقة أمام إدارة ترمب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تطلب رسميا من الأمم المتحدة إعادة العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.