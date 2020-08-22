أمريكا تطلب رسميا من الأمم المتحدة إعادة العقوبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، في خطوة تطلق شرارة صراع دبلوماسي فوضوي، وتضع واشنطن في مواجهة مع الخصوم والحلفاء على حد سواء.

وسلم بومبيو الإخطار لمجلس الأمن الدولي. مؤكدا أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، وأكد أن بلاده محقة في طلبها تطبيق آلية دولية للعقوبات ضد إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي الخميس الماضي في نيويورك إن لدى الولايات المتحدة القدرة على تنفيذ هذا التطبيق لما يسمي بإعادة العقوبات، وهدد بصورة غير مباشرة بعواقب على الدول التي تتجاهل مطلب الولايات المتحدة قائلا: «عندما انتهكت العقوبات الأمريكية عاقبنا من تجاهلها، وحين تنتهك العقوبات الدولية سنعمل كل ما بوسعنا لتطبيقها».

وأخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا - الحلفاء الثلاثة للولايات المتحدة والأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - على الفور هذه الخطوة مما يشير إلى أن هناك معركة شاقة أمام إدارة ترمب.