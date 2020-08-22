السودان: مرونة في موقفي مصر وإثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توافقت مصر والسودان وإثيوبيا على وضع مسودة أولية تجمع جميع المقترحات حول الملف مع نقاط الخلاف والتوافق لتقدم إلى الاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات الأسبوع المقبل.

وفي حين تستمر المفاوضات حتى الجمعة المقبل، أفاد السودان بحصول تليين ما في موقف إثيوبيا ومصر على السواء، فيما أعلنت مصر، اتفاق اللجنة الفنية المصغرة من الدول الثلاث على إعداد تلك المسودة التي تجمع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق بشأن السد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الري المصرية، أن اجتماع اللجنة الفنية المصغرة والمكونة من عضو فني وعضو قانوني لكل دولة أعقبه اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.