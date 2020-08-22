8 مستشفيات لبنانية توفر خدمات وأدوية مجانية بدعم السعودية

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من جهته أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان أن هذه ليست المرة الأولى التي تمد مملكة الإنسانية يد الخير والمساعدة إلى لبنان، فنحن معتادون من السعودية مشكورة، أن تكون السباقة في دعم لبنان، منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز حتى اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
وأكد اللواء خير أن لبنان قيادة وشعبا يعجز عن شكر المملكة على دعمها ومساندتها له، مشيرا إلى أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة بمرفأ بيروت، كانت المملكة بطواقهما الطبية حاضرة في مكان الحدث، ومن ثم جاء جسر الإغاثة.
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