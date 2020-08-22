شكرا لقرائتكم خبر 8 مستشفيات لبنانية توفر خدمات وأدوية مجانية بدعم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان أمس، أدوية ومستلزمات طبية إلى 8 مستشفيات لبنانية، توفر الخدمات والأدوية مجانا للمستفيدين، وتم التسليم بحضور مدير مكتب المركز في لبنان فهد القناص والأمين العام للهيئة اللواء محمد خير، وممثلين عن المستشفيات والمستوصفات. وأوضح القناص أن عملية التسليم شملت أكثر من 50 صنفا من المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كبيرة، تشتمل على الاحتياجات الأساسية لتلك الجهات من مستلزمات طبية طارئة إثر الأوضاع الصحية المستجدة في لبنان، ومنها على سبيل المثال: أجهزة تنفس اصطناعي، أدوات معالجة حروق، أجهزة مراقبة للعناية الفائقة والمركزة، وأيضا الأدوية والمحاليل الوريدية، كما روعيت في المساعدات تداعيات أزمة كورونا المستجد (كوفيد -19)، خاصة في ظل التزايد في عدد الإصابات.

من جهته أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان أن هذه ليست المرة الأولى التي تمد مملكة الإنسانية يد الخير والمساعدة إلى لبنان، فنحن معتادون من السعودية مشكورة، أن تكون السباقة في دعم لبنان، منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز حتى اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وأكد اللواء خير أن لبنان قيادة وشعبا يعجز عن شكر المملكة على دعمها ومساندتها له، مشيرا إلى أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة بمرفأ بيروت، كانت المملكة بطواقهما الطبية حاضرة في مكان الحدث، ومن ثم جاء جسر الإغاثة.