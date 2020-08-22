شكرا لقرائتكم خبر أجهزة تنفس صناعي سعودية لمستشفيات حضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تركيب أجهزة تنفس صناعي لمراكز علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بوادي حضرموت وتدريب العاملين عليها.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي أنه جرى تركيب أجهزة التنفس الصناعي في مراكز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العام ومستشفى الحياة بالقطن ومستشفى تريم، إضافة إلى تدريب الكادر الصحي العامل بالعناية المركزة بتلك المراكز على طريقة تشغيلها والتعرف على مكوناتها وطرق صيانتها من قبل مهندس الشركة الموردة لتلك الأجهزة المكلفة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وقام المركز بتعزيز قدرات مستشفى الحياة العام بمديرية القطن في محافظة حضرموت لمواجهة فيروس كورونا، حيث جرى تركيب جهازي تنفس صناعي بالمستشفى، في إطار مشروعات المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية لمكافحة تفشي الفيروس.