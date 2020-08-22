الجامعة العربية توجه تحية للمدافعين عن الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبوعلي، تحية تقدير واعتزاز للمقدسيين من أبناء شعب فلسطين الذين يواصلون الذود عن المسجد الأقصى والقدس بإيمانهم وصدورهم العارية، يتحدون الاحتلال ويقدمون الشهداء والجرحى والأسرى منذ أكثر من خمسين عاما، فإن طليعة الأمة ستبقى القدس قبلتها وقلب وجدانها الجمعي. وقال الدكتور سعيد أبوعلي فى الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى «إننا نستحضر الذكرى السنوية لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك هذا العام بألم مضاعف».

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