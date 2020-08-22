الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت الإمارات صحة ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية، أنها وقعت مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين. وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات سالم محمد الزعابي في بيان، إن الهدف الأساسي من المعاهدة هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.

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