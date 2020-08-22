الحوثيون يودعون 6 قيادات ويتلقون خسائر فادحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أمس بمصرع 6 من عناصرها، بينهم قيادي عسكري بارز برتبة عقيد في مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في جبهات عدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبا) في نسختها الحوثية، أنه جرى تشييع القتلى؛ العقيد محمد المدام، والمقدم أكرم الفهد، والمقدم أصيل الإدريسي، والرائد باقي القارح، والملازم أول عصام حسين، والجندي مشتاق البتامي، كما اعترفت بمصرع القيادي البارز العميد أديب مرعي والمكنى بـ»أبورعد السحاري»، والذي عينته الميليشيات قائد القوات الخاصة في المنطقة العسكرية السادسة التابعة لهم.

ولقي القيادي البارز في صفوف الحوثيين وقائد ما يسمى مجاميع المناطق الوسطى، العقيد عبدالحميد نصر الشاهري، مصرعه أيضا مع عدد من مرافقيه، وأقر ناشطون حوثيون بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع، شايف الورد، ونائب قائد ما يسمى بمحور المحجزة محمد أمير الحوثي.

وخسرت ميليشيات الحوثي العشرات من عناصرها وقياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات البيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة لم تعلن عنها.

وفي جبهة نهم شرق صنعاء تمكنت قوات الجيش من السيطرة على عدد من المواقع ومرتفعات جبلية استراتيجية في جبهة نهم شرق صنعاء عقب هجوم واسع شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، التي لاذت بالفرار.

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وأكد العميد الركن علي الحميدي قائد اللواء 55 مشاة في تصريح نقله موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش أنهم ألحقوا الهزيمة بالميليشيات الكهنوتية خلال المعارك الأخيرة وكبدوها خسائر بشرية ومادية كبيرة لا حصر لها سواء في الأرواح أو في العتاد.

وفيما أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة تابعة للميليشيات المتمردة في سماء المديرية ذاتها، شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرق مدينة الحزم بمحافظة الحوف.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة هاجموا عددا من المواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات حوثية بجبهات النضود والعلم، مما أدى إلى سقوط عدد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من بينها عربتان شرق المرازيق ومصرع جميع من كانوا على متنها.

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