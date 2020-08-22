شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: من مصلحة مصر استمرار ترامب فى رئاسة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن فلسطين بها مقدسات دينية تخص كل الأديان، كما أن تلك الدولة يعاني شعبها، وهناك دولة أخرى قامت على حساب دولة فلسطين العربية، وقال: "أنا شايف لصالح مصر أن ترامب يكسب في الانتخابات، لأن المرشح الثاني ده ممكن يجي يعيد الكرة من الأول".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "ترامب الرئيس الوحيد لأمريكا اللي اعترف بالجولان بأنها أرض إسرائيلية، وهو اللي نقل السفارة الإسرائيلية للقدس، ولازم منبصش لكل ده، لازم نكون دولة قوية وجيش قوي ونعتمد على نفسنا بس، ومنعتمدش على مين جاي ومين رايح".

وقال: "أنور السادات أول شخصية عربية مدت إيديها بالسلام، وقدر ياخد الأرض بالسلام، أكثر من 40 سنة والمقاومة الفلسطينية مقدروش يرجعوا أي أراضي أو حقوق، وده نوع من الفشل، ولازم الشعب الفلسطيني ينتفض ضد الفشل ده، هما مصممين يكونوا دراع للإخوان المسلمين ويجيوا يفجروا هنا فمصر، ومصممين برضو يكونوا تابعين لأردوغان".