شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. روشتة برلمانية للمواطنين بعد عودة صلاة الجمعة فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم، السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

تميم بن حمد

على مدار الأعوام الماضية خرجت اعترافات من داخل جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها تفضح الأجندة المكلف بها عزمى بشارة عضو الكنيست الإسرائيل، والمدير الفعلي لإعلام تميم بن حمد امير قطر، وجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يدير مجموعة من القنوات والمواقع الالكترونية على رأسها التلفزيون العربى، وصحيفة العربى الجديد، فضلا عن مواقع أخرى.

أولى تلك الاعترافات كانت لإيهاب شيحة، القيادى بتحالف دعم الإخوان والمقيم في تركيا، ليؤكد أن عزمى بشارة يحمل مشروع تخريبى ضد المنطقة العربية، ويشكك فى الإسلام، حيث قال إيهاب شيحة فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": يظل إعلام عزمي بشارة طابور خامس لأى مشروع وطنى حر طالما يخالف أيدولوچيته وتظل أجندته واضحة فى دعم أى مشروع أو فكر يشكك فى الإسلام كدين.

أيمن أبو العلا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وجوب التزام المواطن بعدد من الإجراءات الاحترازية مع عودة صلاة الجمعة، لضمان عدم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وإغلاق المساجد مجددا، وقال إن هناك إجراءات يجب معرفتها قبل الذهاب للصلاة، وذلك كاصطحاب السجادة الخاصة، وارتداء الكمامة أثناء الصلاة وتعقيم اليدين جيدا، وتجنب المصافحة أو المعانقة، واستخدام منديل حال العطس أو السعال والتخلص منه سريعا، وارتداء شراب بحيث يتم خلعه وغسله فور الوصول للمنزل.

وأشار أبو العلا، إلي أهمية أن يكون المواطن أكثر وعيا ولا يذهب للصلاة إذا شعرو بأي من أعراض البرد فضلا عن عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وتناول أطعمة غنية بفيتامين سي والتي من شأنها ان تساهم في زيادة وتقوية المناعة، مشددا على ضرورة تعقيم السجاجيد الخاصة بالمساجد باستمرار وتهويتها طبيعيا، مع تجنب استخدام المراوح أو التكييفات.

أردوغان

نقلت صحيفة زمان التركية المعارضة عن خبراء في مجال الطاقة تصريحات أكدوا خلالها إن التهويل الإعلامي لعملية الاكتشاف الأخيرة للغاز الطبيعي في البحر الأسود غير مبررة، وأن تركيا لن تستطيع التخلي تمامًا عن استيراد الطاقة من الخارج، حيث أنها تعتمد حاليًا على الخارج في 95 بالمئة من احتياجاتها.

من جانبه قال رئيس مجموعة دراسات الطاقة في غرفة مهندسي الماكينات في إسطنبول، أوغوز تُرك يلماز، أن استخراج الغاز الطبيعي من الحقل الجديد المعلن اكتشافه، سيحتاج إلى ما بين 5 و10 سنوات على الأقل من أجل مد الأنابيب لنقل الغاز، مشيرًا إلى أن الحقل يقع على بعد 170 كيلو مترًا من الشاطئ.

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مجلس النواب

جمع القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بين نظامي القائمة والفردي في انتخابات مجلس النواب بواقع 50%ِ لكل منهما.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وقسم القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

علااء شلبى

قال علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل انتصارا مهما للشعب الليبي الباحث عن السلام والذي ينشد الاستقرار وبناء نظامه السياسي بحرية، مضيفا أن الإعلانين المتزامنين الصادرين عن كل من، رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس حكومة الوفاق المؤقتة بإعلان وقف إطلاق النار يشكل هزيمة ساحقة لمحور الشر التركي - القطري الذي عمل طويلا على تقويض الاستقرار وتعميق بذور الانتقام بين الليبيين، مستعينا بحفنة من غير الأسوياء الذين لا يربطهم أي انتماء بوطنهم ليبيا.

وأضاف شلبي، أن هزيمة محور الشر تتحقق بوقف إطلاق النار على عكس هدف هذا المحور الذي كان يخطط للتحكم بجوار الليبيين واستغلال الأرض الليبية في الإساءة لدول الجوار وتعميق الاضطراب الاقليمي، ذلك أن قوى الشر لا تتعذى سوى على المتاعب والانقسام.

قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق علية البرلمان نهائيا، محافظة البحيرة إلي 9 دوائر انتخابية فردية مُخصص لها 18 مقعداً.

وخصص للدائرة الأولي ومقرها قسم دمنهور 3 مقاعد انتخابية وتضم مركز دمنهور ، قسم دمنهور، أما الدائرة الثانية مقرها قسم كفر الدوار خصص لها 3 مقاعد وتضم مركز كفر الدوار وقسم كفر الدوار، والدائرة الثالثة مقرها مركز أبو حمص خصص لها مقعدين وتضم مركزا أبو حمص – إدكو، والدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية وخصص لها مقعدين وتضم مركزا : المحمودية – رشيد – الرحمانية.

سعد زغلول

يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة غدًا الأحد 23 أغسطس بذكرى الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، ويزور رئيس الوفد وقيادات الهيئة العليا ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات وأعضاء اللجان المركزية والشباب والمرأة بزيارة أضرحة الزعماء الثلاثة وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

تميم الارهاب

تربط قناة الجزيرة القطرية علاقات قوية مع الجماعات الإرهابية بشكل مستمر، فمنذ نشأة القناة القطرية وهي على علاقة قوية بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابى.، وجميع قياداته، فاستضافت جميع قياداته عبر شاشاتها إضافة إلي بث جميع الأفلام الخاصة بالتنظيم الإرهابي على الجزيرة وكان يتم ذلك بشكل حصري وهو ما يثبت العلاقات القوية بين الجزيرة وهذه التنظيمات.

تقرير بالفيديو مؤخرا صدر عن مؤسسة ماعت، ذكر أن قناة الجزيرة هي البوق الرسمي لتلك التنظيمات الإرهابية، وعلى راسهم تنظيم القاعدة الارهابي، حيث أنتجت القناة القطرية عشرات الأفلام المتعلقة بتلك التنظيمات الإرهابية والتي تروج لتلك التنظيمات وتدافع عنهم، كما أنها أنتجت فيلما عن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة وتغاضت عن كل الجرائم التي قام بها.