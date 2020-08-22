شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت على الموافقة النهائية فى 13 مشروع قانون خلال جلسة البرلمان الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصوت مجلس النواب، غدًا الإثنين، على الموافقة النهائية حول 13 مشروع قانون خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

وكان قد سبق أن أخذ الموافقة فى المجموع على هذه القوانين، وأرسلها الى مجلس الدولة لمراجعتها

وتشمل القوانين الآتى:

1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي

2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

4-مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

5-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري

Advertisements

6-مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

7-مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

8-مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

9-مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية

10-مشروع قانون في شأن الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات* في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

11-مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات

12-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباءالصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

13-مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية