لاعب تطواني تكون في الريال وليدز الانجليزي يجدد عقده مع لوغرينيس الإسباني حتى 2022

جدد اللاعب المغربي أسامة صديقي، المزداد يوم 13 أبريل 1998 بمدينة تطوان، عقده مع فريق لوغرينيس الاسباني حتى يونيو 2022، وفق ما كشفته صحيفة “ريوخا” المحلية.
والتحق أسامة بفريق أمل لوغرنيس خلال موسم 2018- 2019 بعدما تكون في أكاديمية ريال مدريد وليدز يونايتد الإنجليزي.
وشارك أسامة خلال الموسم المنقضي مع الفريق الأول للوغرونيس في 18 مباراة، وقال عن تجديد عقده “الحقيقة أنني سعيد جدا بثقة مسؤولي الفريق، وأتمنى أن أترجمها فوق أرضية الملعب”.
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