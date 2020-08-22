الداخلة.. توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضي للموت

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، يوم أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة، أحدهم يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضي للموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تقنيي مسرح الجريمة بالشرطة القضائية بمدينة الداخلة كانوا قد باشروا، منتصف نهار يوم الخميس المنصرم، إجراءات معاينة جثة شخص يبلغ من العمر 47 سنة، تم العثور عليها بالقرب من بناية مهجورة بأحد الأحياء السكنية، وهي تحمل علامات حروق على مستوى الصدر والوجه والأطراف العلوية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة قد مكنت من تشخيص هوية الضحية وكذا تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وكذا شخصين كانا بمسرح الجريمة ساعة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما أوضحت إجراءات البحث الميداني بأن المشتبه فيه والضحية كانا يحتسيان معا الكحول طيلة ليلة ارتكاب هذه الجريمة.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي، وكذا المشتبه فيهما الثاني والثالث، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة، وكذا تحديد درجة ومستوى تورط كل واحد من الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.