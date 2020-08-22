حصيلة كورونا في المغرب.. 1565 إصابة جديدة و841 حالة شفاء و41 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 50812 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 841 حالة شفاء لترتفع حصيلة المتعافين إلى 35040.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 41 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 858 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.