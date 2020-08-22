ماذا قال نيمار عن مواجهة بايرن ميونخ؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطمح النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما يلاقي بايرن ميونخ الألماني، غدا الأحد، في نهائي البطولة.
وبهذا الصدد، ذكر نيمار لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية "أعلم أن الفوز بدوري الأبطال إنجاز استثنائي، لكن مع بي إس جي سيكون أكثر من ذلك، لأنه سيدون في التاريخ.. وهذا سبب انضمامي إلى باريس" في إشارة إلى أنه سيكون الأول للنادي.
وأضاف "قدمنا أداءً جيدًا أمام لايبزيج، لكن لن يتذكر أحد الفائز في مباراة الدور قبل النهائي".
وتابع "مواجهة بايرن ميونخ في النهائي ستكون اختبارا قويا، لكننا جاهزون.. لديهم تشكيلة مميزة من اللاعبين، إلا أننا أيضا على مستوى عال.. وأشعر أنني لم ألعب بشكل جيد منذ انضمامي لباريس سان جيرمان".
وحول إمكانية فوزه بالكرة الذهبية مستقبلا، قال نيمار "ميسي ورونالدو سيطرا عليها لعشر سنوات، كانا خلالها يلعبان في كوكب آخر".
وأردف "بالطبع سيكون شرفا لي الفوز بهذه الجائزة، لكن لن يتحقق ذلك إلا بعطائي في الملعب مع الفريق، وهو ما أركز عليه.. أما أي شيء آخر فسيأتي في حينه".
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