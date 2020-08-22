الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة لـ819

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 537 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صياح اليوم، السبت.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 22,393، بعد تعافي 78,466 (179 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 101,856.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:59 من صباح اليوم، بلغ 9,072؛ علما بأن يوم أمس، الجمعة، شهد تشخيص 1,492 إصابة، بعد إجراء 27,112 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 819 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 10 حالات منذ الحصيلة المسائية التي صدرت عن الوزارة الساعة الخامسة من مساء الجمعة.

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وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 398، في حين ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 119 حالة، في زيادة بلغت 3 حالات منذ منتصف الليلة الماضية.

ويرقد في المشافي 824 مريضًا بكورونا، بينهم 177 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 21,569 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.