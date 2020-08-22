شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​رئيس الوزراء السوداني: مستعدون لتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

وأضاف "حمدوك": نعمل على استعادة مكانة السودان التي أضاعتها أيديولوجية النظام السابق، مشيرًا إلى أن النظام السابق تسبب في فرض عقوبات قاسية على السودان.

وتابع "حمدوك": "الشعب السوداني لم يكن يوما داعما للإرهاب والتطرف، قطعنا خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان عن قائمة الإرهاب"، مؤكدا أن استضافة الرياض مؤتمر أصدقاء السودان دليل على الشوط الذي قطعناه.