شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يهاجم «الغذاء والدواء»: تتعمد إبطاء تجارب لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أن الدولة العميقة أو "أيا من كان" في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح والعلاجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار ترامب، في تغريدته إلى ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء قائلا: "من الواضح أنهم يأملون تأجيل الإجابة إلى ما بعد الثالث من نوفمبر. يجب التركيز الآن على السرعة وإنقاذ الأرواح".
ويتخوف علماء ومسؤولون في مجال الصحة العامة ومشرعون من أن تضغط حكومة ترامب على إدارة الغذاء والدواء للموافقة على استخدام لقاح قبل الانتخابات، حتى وإن كانت البيانات التي جمعت من التجارب السريرية لا تدعم استخدامه على نطاق واسع.
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