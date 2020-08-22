شكرا لقرائتكم خبر عن 401 إصابة مؤكدة بكورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا ، جمال فورار، اليوم تسجيل 401 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 41068 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية . وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الى 1424 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 287 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28874 حالة.

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