منظمة الصحة العالمية: كورونا سيستمر لأقل من عامين



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن التكنولوجيا الحديثة والتعاون الدولي قد يحدان أجل جائحة مرض كوفيد19- إلى أقل من عامين.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الجمعة إننا "في معرض أملنا بأن نتمكن من امتلاك أدوات إضافية كتطوير لقاح، أعتقد أننا نستطيع القضاء عليه في وقت أقصر من أنفلونزا عام 1918"، مشيراً إلى جائحة الأنفلونزا الإسبانية التي حصدت أرواح عشرات الملايين حتى عام .1920

وقال تيدروس إنه بينما يستطيع فيروس كورونا المستجد الانتشار بشكل أكثر سهولة بسبب أن العالم أصبح أكثر ترابطا للغاية عما كان عليه قبل مئة عام، فإن التكنولوجيا الحديثة تقدم للبشرية الأدوات لمحاربة كوفيد19- بشكل أكثر فعالية عن الأنفلونزا الإسبانية".

وقال: "لذا، فنحن نأمل أن نقضي على هذه الجائحة في أقل من عامين". غير أن تيدروس حذر من أنه "حتى إذا كان لدينا لقاح، فلن يقضي على الجائحة بمفرده".

وشدد مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أنه يتعين على الدول ألا تعتمد ببساطة على لقاح مرتقب، لكن يتعين عليها أن تطبق إجراءات صحية فعالة معروفة، بينما يجب على المواطنين أن يغيروا من أنماط معيشتهم للحد من العدوى.

