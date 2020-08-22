مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في كافة الأراضي الليبية.

جاء ذلك في بيان نشره مجلس التعاون في موقعه الإلكتروني، دعا من خلاله كافة الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

وكانت حكومة الوفاق الليبية، التي مقرها في طرابلس، قد اعلنت أمس الجمعة وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

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من جانبه، طلب المستشار عقيلة صالح من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

يشار إلى أن صراعاً مسلحاً اندلع في شهر نيسان/إبريل العام الماضي بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي لبسط السيطرة على البلاد.