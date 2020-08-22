إسرائيل تبدي رغبتها في السلام مع العراق

أبدت إسرائيل رغبتها في الدخول في معاهدة سلام مع دولة العراق، مؤكدة أن هذا البلد العربي "يستحق أن ينعم بالاستقرار".

ونقل موقع قناة (i24) الإسرائيلي، وهي هي قناة أخبار تلفزيونية إسرائيلية، ناطقة بالعربية، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، اليوم السبت، أن اتفاقية السلام الموقعة بين اسرائيل والإمارات "هدفها فقط السلام".

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن معاهدة السلام مع الإمارات "نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار كعبية إلى فتح سفارة افتراضية إسرائيلية في العراق الذي يعاني من التدخلات الخارجية.

وعبر عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات سلام مع اسرائيل، مشيراً إلى "فتح بلاده سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي".

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ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن العراق "يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية."

في سياق متصل، دعا السياسي العراقي، النائب السابق في البرلمان العراقي، مثال الالوسي، في وقت سابق الحكومة العراقية إلى غقامة علاقات سلام وتعاون مع إسرائيل على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الألوسي، في تصريخ خاص لـ"الخليج 365"، إن "أغلب السياسيين (في العراق) لديهم علاقات بشكل مباشر او غير مباشر مع اسرائيل، وعقدوا اجتماعات كثيرة من عدد من الشخصيات الإسرائيلية".

واضاف الألوسي، وهو زعيم حزب الأمة العراقي، إن العراق بحاجة للخروج من معسكر الحروب والتطرف والأوهام، وهو بحاجة لبناء علاقات مستقرة مع كافة دول العالم.

وأكد السياسي العراقي على أن بلاده سيكون من صالحها وصالح العرب توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.