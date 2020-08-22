تقارير إعلامية: كوشنر يزور الإمارات وإسرائيل الشهر المقبل

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن جولة مرتقبة لوفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إلى الشرق الأوسط تضم إسرائيل والإمارات، بداية الشهر المقبل.



وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن الوفد سيضم أيضا مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إيران براين هوك.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الزيارة ستتم خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول، للتحقق من الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي في حديقة الورود في أيلول/سبتمبر بمشاركة قادة من كلا البلدين.

وستكون هذه هي الزيارة هي الأولى لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى المنطقة منذ مطلع العام الجاري.



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واتفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وفي أعقاب الاتصال، تم الإعلان عن "وقف إسرائيل خطة ضم أراض فلسطينية"، بناء على طلب ودعم من دولة الإمارات.

بجانب إيقاف خطة ضم الأراضي الفلسطينية تضمنت معاهدة السلام مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين بأن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

ويعد التوصل إلى هذه المعاهدة -التي منعت إسرائيل من ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية وهو ما قدره الفلسطينيون بنحو 30% من مساحة الضفة- دليلا واضحا على حكمة الدبلوماسية الإماراتية.

وقوبل الإعلان عن معاهدة السلام بترحيب عربي دولي واسع، وهنأت دول عربية بينها مصر والأردن والبحرين وسلطنة عمان وموريتانيا، دولة الإمارات بالتوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

وأشادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا واليونان وكوسوفو وإيطاليا واليابان وبلجيكا وكندا والهند وكوريا الجنوبية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والعديد من الساسة والقادة والمسؤولين حول العالم بمعاهدة السلام، واصفين إياها بأنها خطوة تاريخية تعزز من تحقيق فرص السلام في الشرق الأوسط.