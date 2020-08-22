استمرار التوتر في غزة مع إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية

استمر التوتر على جانبي حدود غزة اليوم السبت، مع الإعلان عن إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من القطاع على جنوبي إسرائيل، مساء اليوم.



ودوت صافرات الإنذار في بلدة سديروت وعدة بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة مساء السبت، لكن الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه "إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية سقطت داخل قطاع غزة"، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

وتشهد الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل توترا أمنيا منذ نحو الأسبوعين، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن أكثر من 25 حريقا شبت في مناطق إسرائيلية قريبة من حدود قطاع غزة نتيجة إطلاق البالونات الحارقة.

وأمس الجمعة لوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بتوجيه "ضربة قوية جدا، إذا لزم الأمر، إلى مطلقي البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية من قطاع غزة".