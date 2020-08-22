وزير إيطالي سابق يدعو لحظر عالمي لحزب الله والحرس الإيراني

طالب جوليو ترسي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، بضرورة "تصنيف حزب الله والحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات المحظورة في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وباقي المؤسسات العالمية".



وقال ترسي خلال كلمته في مؤتمر "الإعدام.. آلیة البقاء فی نظام الملالي"، ‎الذي عقد السبت عبر الإنترنت، إن النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن الكثير من مرتكبي مجزرة 1988 يتولون مناصب قيادية فيه.

ولفت إلى أن "القيادة المجرمة في إيران لا تزال في السلطة، والإرهاب العالمي هو أحد استراتيجياتها".

وشدد وزير الخارجية الإيطالي السابق على عدم المهادنة مع نظام طهران، مطالبا بإيقافه، حيث يرتكب عمليات إبادة جماعية.

Advertisements

وأطلقت المعارضة الإيرانية، السبت، مؤتمراً عبر الإنترنت يدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة المتورطین في مجزرة 1988.

وتجددت الاتهامات للنظام الإيراني بالوقوف خلف مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق (معارضة) صيف عام 1988.

يشار إلى أن مجزرة إعدامات عام 1988 جرى تنفيذها بأوامر مباشرة من الخميني، بعد إرساله لجنة إلى السجون الإيرانية المتواجد داخلها سجناء لأسباب سياسية التي عرفت حينها باسم لجنة الموت.

وحسب روايات لسجناء سابقين عاصروا هذه الإعدامات الجماعية، نفذت لجنة تابعة للنظام الإيراني أحكاما لسجناء بعضهم كان لا يزال يقضي فترة عقوبة أو انتهت فترة عقوبته بسبب رفض التوقيع على ما سميت رسالة ندم.