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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل أب و3 من أطفاله بانفجار في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية، عصر اليوم، بمقتل أب وثلاثة من أطفاله إثر انفجار عبوة ناسفة في أحد أحياء مدينة الموصل (400كم شمال بغداد).
وقال النقيب أحمد العبيدي، من شرطة محافظة نينوى، إن "انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة مدنية في حي الزهور اليوم، أدى الى مقتل أب وثلاثة من أطفاله".
وتشهد محافظة نينوى نشاطاً لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف، وقتل وتفجيرات وهجمات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكرياً قبل أكثر من عامين.
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