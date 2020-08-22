حريق في أحراج شبه جزيرة ماني اليونانية

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اثينا: كافح أكثر من 100 عنصر إطفاء السبت حريقا شب في أحراج شبه جزيرة ماني في جنوب اليونان، ما أدى الى إخلاء عدد من القرى.

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم إرسال 103 عناصر إطفاء مع 24 سيارة إطفاء وطائرة واحدة الى غابة لانغاديا في شبه جزيرة بيلوبونيزي في ماني.

وتم إجلاء سكان خمس قرى كإجراء وقائي، على الرغم من أنه لا يعتقد أنهم في خطر مباشر.

وغالبا ما تشهد اليونان حرائق غابات خلال موسم الصيف الجاف، مع رياح قوية ودرجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية.

وقبل عامين لقي مئة وشخصان مصرعهم في منتجع ماتي الساحلي قرب أثينا في أسوأ كارثة حريق تشهدها اليونان.