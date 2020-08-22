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اندلاع حريق في مكتب المدعي العام في العاصمة الاندونيسية

جاكرتا: اندلع حريق في مكتب المدعي العام الإندونيسي في وسط جاكرتا السبت.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات كما لم يذكر المسؤولون سبب الحريق الذي انتشر بسرعة في المبنى المؤلف من ست طبقات.

وأظهرت صور نحو 100 من عناصر الإطفاء يحاولون إطفاء الحريق بخراطيم المياه بعدما التهم معظم المبنى، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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واندلع الحريق بعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ).

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام هاري سيتيونو للصحافيين أن الحريق بدأ "في الطبقة السادسة".

وأضاف "حتى الآن لا إصابات".

ولفت الى أن المكتب أغلق منذ بدء موسم العطل الرسمية الخميس، مشيرا الى أنه "لم يكن هناك أي نشاط في المبنى عند اندلاع الحريق".