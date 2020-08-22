ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا في منطقة روما

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روما: سجلت منطقة روما 215 إصابة جديدة في 24 ساعة يعود العديد منها الى اشخاص عائدين بعد قضاء عطلهم الصيفية، وهو الارتفاع الأكبر منذ إغلاق العاصمة الايطالية في مارس، وفق ما أفاد مسؤولون في مجال الصحة السبت.

واعتبر المسؤول في مجال الصحة في العاصمة الايطالية اليسيو داماتو هذا الرقم قياسيا ويفوق ال208 إصابات التي سُجلت في يوم واحد في 28 مارس، عندما شلت الحياة في روما لابطاء انتشار الفيروس.

وأضاف أن "61 بالمئة من الإصابات مرتبطة بأشخاص عادوا بعد قضاء عطلهم".

ونجت سردينيا من الموجة الأولى للفيروس بداية العام، لكن داماتو قال أن حركة السياح والحفلات ساعدت في نشره.

وأوضح أن معظم المصابين هم من الشباب الذين لا تظهر عليهم الأعراض، وأن من الملح "وقف سلسلة العدوى بأسرع ما يمكن من خلال رصد الأشخاص المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض وتجنب انتشار الفيروس بين العائلات".

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وقال في رسالة الى الشباب "خذوا حذركم خصوصا مع اقاربكم والأشخاص المقربين منكم".

وطالبهم بضرورة ملازمة المنازل وعدم لقاء الناس بينما هم في انتظار نتائج الفحوص، قائلا "لا تشعروا بانكم لا تقهرون".

واتخذت الحكومة الايطالية خطوات عدة لوقف انتشار الوباء مثل اغلاق النوادي الليلة منذ 17 آب/اغسطس وجعل وضع الكمامة اجباريا في الأماكن العامة بين السادسة مساء والسادسة صباحا.

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