فرنسا والمانيا لـ "احترام القواعد" الأوروبية بمفاوضات بريكست

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باريس: أسف وزيرا الشؤون الاوروبية في فرنسا والمانيا السبت لعدم إحراز تقدم في المفاوضات حول بريكست، ودعوا الى احترام القواعد الاوروبية على غرار ما اعلنه المفاوض الاوروبي.

وكتب وزير الدولة الفرنسي كليمان بون على تويتر بالفرنسية والانكليزية أن "عدم احراز تقدم في مفاوضات بريكست يثير قلقا كبيرا. على المملكة المتحدة ان تقدم أجوبة ملموسة. إن فرنسا والمانيا مستنفرتان لتحميا بقوة مصالح مواطنينا وشركاتنا. لا يمكن الوصول الى السوق من دون احترام قواعدنا".

ونشر مايكل روث مساعد الوزير الالماني المكلف الشؤون الاوروبية النص نفسه بالالمانية والانكليزية.

وتأتي هذه الخطوة المشتركة بعد يومين من لقاء جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل اكدا فيه وحدة الموقف الفرنسي الالماني، وغداة تعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل.

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كذلك، اعاد بون وروث نشر تعليق للمفاوض الاوروبي ميشال بارنييه الذي عبر الجمعة عن "قلقه" حيال ما آلت اليه المفاوضات مكررا أنه "لا يرى سببا للتوصل الى اتفاق افضل إذا ارجئت الموضوعات الاكثر صعوبة الى النهاية".

وتبادلت لندن وبروكسل الجمعة الاتهامات في شأن مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول اتفاق ينظم علاقتهما ما بعد بريكست، وتحدث الاتحاد الأوروبي عن "اهدار وقت ثمين" فيما اتهمه البريطانيون بجعل المفاوضات "صعبة بلا مبرر".

ومنذ بداية المفاوضات، يختلف الطرفان على شروط المنافسة (المعايير الاجتماعية، البيئية، الجباية والدعم الحكومي)، ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك اقتصاد بلا ضوابط على حدوده، ويشمل الاختلاف أيضا ملف الصيد المهم لعدة دول أوروبية بينها فرنسا، في حين ترغب لندن في التحكم مجددا في مياه الصيد الخاصة بها.