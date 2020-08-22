صور.. تدريب 250 فتاة على كرة القدم في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع رياضي يستهدف تأهيل وتدريب 250 فتاة على لعبة كرة القدم.

أكد بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المشروع بدأ مع بداية شهر أغسطس الجاري، تزامنًا مع خطة الدولة لعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، ويتضمن المشروع تدريب 50 فتاة من كل مركز من المراكز الإدارية الخمسة (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط) على لعبة كرة قدم من خلال مركز شباب.

أضاف بهاء، أن المشروع ينفذ لأول مرة في مركز باريس، ويستمر تنفيذه مرتين أسبوعيا، وجرى إشهار 5 أندية خاصة بكرة القدم النسائي للفتيات في كل مركز إداري، ويسمى المشروع "primer skills" وتنفذه الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع عدة جهات أخرى بهدف نشر لعبة كرة القدم بين الفتيات خاصة في المحافظات الحدودية والنائية.

يذكر أنه جرى تنفيذ المشروع عام 2018 من خلال بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة والمركز الثقافي البريطاني لتعليم مهارات الكرة النسائية في محافظات الصعيد بداية من بني سويف، ومرورًا بالمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر وصولًا لأسوان والوادي الجديد بإجمالي 1000 فتاة، كما جرى توظيف المدربين الحاصلين على دورة primer skills التي جرى تدريبهم عليها من قبل المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الشباب والرياضة.