البعثة الأممية ترحب بإعلان أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب وتريسي روبنسون من جامايكا وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
وجاء تشكيل فريق تقصي الحقائق بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 40 الصادر في ختام دورة المجلس الـ43، يوم 22 يونيو الماضي، بمقر المجلس في جنيف.
وقالت البعثة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن هذا التعيين يأتي في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة، مؤكدة على دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك منذ بداية العام 2016.
ودعت البعثة الأممية الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب، ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا.
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