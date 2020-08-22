غدًا.. تدشين "لعبة الميني فوتبول" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

يدشن الدكتور أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للعبة "الميني فوتبول"، صباح غد الأحد، منطقة رياضية للعبة في محافظة الوادي الجديد.

أكد بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم السبت، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المحافظة تستقبل رئيس اتحاد الميني فيتبول المصري والمدرب فكري صالح، لتدشين منطقة للعبة بمقر مركز شباب مدينة الخارجة كخطوة مبدئية لنشر اللعبة بين أبناء المحافظة.

أضاف بهاء، أنه على هامش زيارة رئيس الاتحاد سيُعقد مؤتمرًا موسعًا الساعة 10 صباحًا بمقر مركز شباب مدينة الخارجة لشرح اللعبة وتفاصيلها، والتي من أهمها أن الملعب يقع على مساحة 30 مترًا وبطول 50 مترًا، وأن الفريق مكون من 6 أفراد.