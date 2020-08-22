صور.. محافظ القليوبية يتفقد بدء أعمال المرحلة الثانية لإنشاء كوبري "الشموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، بدء أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت للقادمين من الإسكندرية، ومتجهين إلى القاهرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه، بطول 642 متر، وعرض 18 متر.
وخلال الجولة، وجه محافظ القليوبية، بتحويل الطريق القادم من بنها، ومتجه إلى القاهرة، ليصعد الكوبري الجديد الذي جرى إنشاءه كمرحلة أولى.
وشدد المحافظ على ضرورة العمل على مدار 24 ساعة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر الانتهاء منه خلال 4 أشهر فقط.
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