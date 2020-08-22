حقول غاز ..أردوغان.. دعاية مفرطة وبيع للأوهام

رغم إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان،عما وصفه بـ«أكبر كشف غاز طبيعى فى تاريخ تركيا فى البحر الأسود»، إلا أنه شهد ترويجا مبالغا فيه حيث قلل الخبراء والمحللون من أهمية الكشف وفندوا الدعاية التركية المفرطة على أنها «محض بيع للأوهام».

فمنذ أن أبلغ أردوغان مسؤولين تنفيذيين بقطاع الطاقة، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيعلن أنباء طيبة الجمعة، بدأت تقارير مسربة نقلا عن مصادر تركية تتحدث عن اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعى فى البئر «تونة 1» والتى ستكفى تركيا لمدة 20 عاما.

وكانت التوقعات، بحسب التقارير الإعلامية التى نقلت عن مصادر تركية، أن الاحتياطى من الغاز فى الحقل المكتشف سيبلغ 26 تريليون

قدم مكعبة أو 800 مليار متر مكعب من الغاز، لكن الإعلان جاء مخيبا للآمال.

وفور إعلان أردوغان عن كميات الغاز المكتشفة فى الحقل، والتى بلغت 320 مليار متر مكعب بحسب الرواية التركية، هوت الليرة التركية وتراجعت نحو 0.6% الجمعة لتصل 7.3414 مقابل الدولار.

كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.8٪ ، فى حين تراجعت أسهم شركات الطاقة بما فى ذلك شركة التكرير توبراس وأقصى للطاقة وآيغاز بشكل حاد بعد تلك الأنباء.

Advertisements

ويشكك المراقبون بالأرقام التى أعلن عنها أردوغان خاصة وأن سفينة الحفر والتنقيب التركيّة

«فاتح» تعمل منذ أواخر يوليو الماضي، فى منطقة الاستكشاف «تونة 1»، التى تبعد نحو 100 ميل بحرى إلى الشمال من الساحل التركى فى غرب البحر الأسود.

ويؤكد الخبراء فى صناعة النفط والغاز أنّه لا يمكن الوصول إلى مثل معلومات الاحتياطيات بهذه الدقّة، من حفر بئر واحدة، وخلال شهر واحد.

ويؤكد محللون أنه من غير الواضح ما إذا كان حجم الغاز الذى أعلن عنه أردوغان- إن صدق- يشير إلى إجمالى تقديرات الغاز الموجود فى الحقل أم إلى الكميات التى يمكن استخراجها من الحقل.

ويقول كبير محللى النفط والغاز فى بنك وود أند كومبانى لموقع بلومبيرج: «السؤال الآن هو مقدار الغاز القابل للاستخراج. هذا ليس واضحا بعد. ما يريد السوق حقا معرفته أيضا هو مقدار ما يمكنهم إنتاجه سنوياً، لكننى لا أعتقد أنهم فى وضع يسمح لهم بقول ذلك حتى الآن».