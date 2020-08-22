العراق: انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لقوات التحالف

انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في منطقة الغزالية غربي العراقية بغداد.
وذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، في نبأ عاجل دون التطرق للمزيد من التفاصيل فيهذا الصدد.
وخلال الفترة الماضية، جرى اغتيال عدد من نشطاء الحراك الشعبي بالعراق، بينهم تحسين أسامة (مناهض لإيران)، وريهام يعقوب، وفلاح الحسناوي، بمحافظة البصرة.
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