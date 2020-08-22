اليابان وكمبوديا تتفقان على تخفيف قيود السفر بينهما سبتمبر المقبل

اتفقت اليابان وكمبوديا، اليوم السبت، على إعادة فتح الحدود للوافدين المقيمين اعتباراً من سبتمبر المقبل بشرط أن يلتزموا بفترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً واتخاذ الاحتياطات الأخرى ضدها فيروس "كورونا" المستجد.



وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجى، اتفق على تلك السياسة مع رئيس الوزراء الكمبودي هون سين خلال اجتماعهما في مدينة بنوم بنه.وتعد تلك الصفقة الثالثة من نوعها التي أبرمتها اليابان خلال الشهر الجاري مع سنغافورة وماليزيا، حيث تبحث طوكيو عن طرق لتخفيف قيودها تدريجيا لدخول الرعايا الأجانب من حوالي 150 دولة منذ تفشي الفيروس المسبب لـ"كوفيد - 19".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.