أرمينيا تُسجل 139 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، أنها سجلت 139 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 42 ألفًا و616 حالة.
ونقلت صحيفة بانارمينيان الأرمينية - على موقعها الإلكتروني عن
ثماني وفيات جديدة بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 254.
وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 850 شخصًا بعد تسجيل
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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