أرمينيا تُسجل 139 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، أنها سجلت 139 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 42 ألفًا و616 حالة.



ونقلت صحيفة بانارمينيان الأرمينية - على موقعها الإلكتروني عن

الوزارة - أنه تعافى أيضًا 214 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 35 ألفًا و907 حالات.



وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 850 شخصًا بعد تسجيل

ثماني وفيات جديدة بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 254.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.