الصحة العراقية: نسبة الشفاء من كورونا بلغت 72% في البلاد

كشف وزير الصحة والبيئة العراقية حسن التميمي، عن أن نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد في العراق بلغت 72 بالمائة.
وأكد التميمي - في تصريح صحفي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أنه لا يوجد دواء مخصص لفيروس "كورونا"، وجميع الأدوية الموجودة هي عبارة عن تجارب استخدمت في
وقال الوزير : "الوزارة أعطت الأولوية بالتلقيح من الوباء في حال توفره إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عامًا، والذين لديهم اعتلالات مرضية، وكذلك لكل منتسبي وزارة الصحة، والأجهزة الأمنية، أما المرحلة الثانية فيبدأ فيها توفير اللقاح إلى باقي الفئات".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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