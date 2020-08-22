مالي: مقتل 4 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة

قُتل 4 جنود ماليين وأُصيب آخر بجروح خطرة، اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة، بينما كانت آليتهم تمر في وسط البلاد.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة فرانس برس: "مرت مركبة جنود مجموعة العمل السريع للمُراقبةوالتدخل فوق عبوة ناسفة في منطقة كورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح خطرة"، مضيفًا أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة.
وأطاح تمرد عسكري بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، الأسبوع الماضي، واعتقل عسكريون انقلابيون الرئيس إلى جانب أعضاء من حكومته، قبل أن يعلن استقالته مرغمًا عبر التلفزيون.
وعزا العسكريون الذين أجبروا الرئيس على الاستقالة وتسلموا السلطة، خطوتهم هذه إلى "انعدام الأمن في البلاد وافتقار الجيش إلى الإمكانات".
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