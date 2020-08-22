الاستخبارات العسكرية السودانية تُؤكد عودة الهدوء لبورتسودان

أكدت الاستخبارات العسكرية السودانية عودة الهدوء إلى مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، في أعقاب اشتباكات اندلعت قبل أيام وأسقطت قتلى وجرحى.
حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الاستخبارات العسكرية، تُقيم الأوضاع في بورتسودان باستمرار، وتعمل على مخاطبة جذور المشكلة منعًا لتكرار الأحداث.
وقالت القوات المسلحة السودانية، عبر
وأسقطت اشتباكات قبلية اندلعت في المدينة قبل أيام قتلى وجرحى، ما دفع سلطات ولاية البحر الأحمر إلى فرض حظر للتجول، كما أرسلت الشرطة تعزيزات إلى المدينة للسيطرة على الأوضاع.
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