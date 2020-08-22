“قصتي مع كورونا”.. مصاب متعاف: احتمال نقل العدوى لوالدتي أرعبني.. وفراق أبنائي آلمني- فيديو

فيديو: يونس الميموني

خوف كبير انتاب أسامة الشروي، متعاف من فيروس كورونا، في طنجة، بعد تأكيد إصابته مخبريا.

ويحكي الشروي لـ”اليوم 24″ رحلته مع الوباء، وخوفه الكبير على أبنائه وعائلته، بعدما أحس بأعراض شبيهة بالفيروس التاجي، إذ قام بعزل نفسه على أبنائه وكذا والديه.

وتوجه الشروي بعد استشارة أحد الأطباء إلى مصلحة كوفيد بمستشفى محمد الخامس، لإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من إصابته أو خلو جسمه من الفيروس.

ولم تمر سوى 24 ساعة، على إجراء التحاليل المخبرية، حتى تأكدت إصابته بالفيروس، ليتم نقله إلى المستشفى الميداني في الغابة الديبلوماسية، حيث قضى 8 أيام من العلاج وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.

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ونوه الشروي، بعمال النظافة، والأطر الصحية على تضحياتهم الجسيمة مع المصابين.

وطالب المصاب سابقا بالوباء، المواطنين، باتباع تدابير وزارتي الصحة والداخلية، للوقاية من الفيروس التاجي.