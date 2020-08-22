مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة شحن بجنوب السودان

قتل 7 أشخاص في تحطم طائرة شحن اليوم السبت بعد اقلاعها بوقت قصير من مطار جوبا بجنوب السودان، حسبما أعلنه وزير النقل القومي، مدوت بيار ييل.
وقال وزير النقل القومي بجنوب السودان ، في تصريح صحفي، إن طائرة الشحن التابعة لشركة محلية تحطمت في منطقة رفريندوم شمال العاصمة جوبا بعد بضع دقائق من إقلاعها من مطار جوبا الدولي.
وأضاف أن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب نجت منهم امرأة واحدة وهي بصحة جيدة.
وأشار إلى أن الطائرة المستأجرة من قبل برنامج الغذاء العالمي، كانت تحمل بضائع وأموال وكانت متجهة من جوبا إلى مدينتي واو وأويل.
ولفت إلى أن الحكومة ستجري تحقيقات في الحادث لمعرفة سبب تحطم الطائرة.
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