إيران: مستعدون للتفاوض حول تعويضات الطائرة الأوكرانية

أعرب رئيس منظمة الطيران الإيراني، تورج دهقاني زنكنه، عن استعداد بلاده للتفاوض بشأن دفع تعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطتها طهران مطلع العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، السبت، حول آخر مستجدات المفاوضات بين طهران وكييف بهدف تعويض الطائرة الأوكرانية المنكوبة (بوينغ 737).

وأشار زنكنه، إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا ستعقد في طهران في أكتوبر المقبل.

وقال: “إيران مستعدة تماما للتفاوض بشأن دفع التعويضات”، وأضاف زنكنه: “سيتم دفع التعويض ضمن حدود القوانين الدولية وبدون تمييز، وسيشمل أي مجموعة أصيبت في هذا الحادث”، بحسب “إرنا”.

وفي 8 يناير الماضي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737″، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 6 أشخاص.

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وبعدها بـ3 أيام، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر “خطأ بشري” لحظة مرورها فوق “منطقة عسكرية حساسة”.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق من اليوم نفسه، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

وأثار تأخر السلطات الإيرانية إعلان مسؤوليتها عن الحادث غضبا في الشارع الداخلي، وأدى إلى تظاهرات نددت بما اعتبره المحتجون “إهمالا” تسبب في تحطم الطائرة.